Мицкоски: Няма да позволя да се случат конституционни промени, каквито поиска България

Кадър Ютуб

В интервю за подкаста „Риштази“ с Назим Рашиди министър-председателят на РСМ Християн Мицкоски, говорейки за конституционните промени, заяви, че те няма да се състоят във формата, в която се изискват в момента.

„Нека поговорим. Аз съм готов да разговарям с всеки, навсякъде. Колкото време е необходимо, за да намерим решение, което да бъде устойчиво и да ни доведе до крайната цел. А междувременно ще изпълним програмата за реформи, ще създадем по-добро общество, по-добри условия на живот и така нататък“, подчерта Мицкоски.

Той добави още, че в целия този процес нещата трябва да се разглеждат от гледна точка на принципите и че принципите трябва да важат за всички, защото те не подлежат на преговори.

„Трябва да разглеждате нещата от принципна гледна точка. Принципите не подлежат на преговори. Вие споменахте какво е договорено от македонското правителство с Брюксел, но аз няма да се спирам на това кое правителство е сключило тези споразумения, нито ще се спирам на това каква беше нашата позиция по онова време или как всичко това беше договорено. Няма да се спирам на това; обществото знае, чуло е и т.н. И ние сме наясно с това, което предишното правителство е договорило, но в България едно предишно правителство също се е съгласило с нещо, наречено зачитане на правата на човека. Сега от нас се иска, на принципа, че ние сме вътре, вие сте отвън и искате да влезете, да приемем това, което е договорено, и от друга страна – това, което едно българско правителство е приело, в този случай зачитането на правата на човека, Ясно е, че имаме дузина решения от Страсбург, от Съда по правата на човека, относно македонската общност в България, че нейните права на човека трябва да се зачитат, че регистрацията на клубове, организации и т.н. трябва да бъде разрешена, че тези решения не се спазват, докато от нас се очаква да ги спазваме. Това се нарича тормоз и няма нищо общо нито с Копенхагенските критерии, нито с ценностите на ЕС, определени от Шуман, Де Гаспери и Аденауер. Става въпрос за подход от типа „ние сме вътре, вие сте навън, и ако искате да сте вътре, ще трябва да го приемете, иначе няма да сте вътре. Това е тормоз и е политика без принципи. Това е политика на двойни стандарти. Съжалявам, но не съм привърженик на този вид политика“, подчерта Мицкоски, пише Труд.

По думите му, това не е шведска маса, от която можеш да си избираш каквото ти е удобно.

„Колкото повече си играеш с принципите, толкова по-малко тежест имаш като личност. Ако правиш компромиси с принципите само когато ти е удобно, тогава губиш моралния си авторитет като личност”, добави той, цитиран от "Курир".

Мицкоски подчерта, че целта на това правителство е да бъде част от ЕС, „а не да постигне някакво временно решение, което би довело до поредната отстъпка, подобна на всички предишни, обещаващи, че ще бъдем част от ЕС, но които, за съжаление, ни оставят на същото място, на което бяхме преди промяната на конституционното име.”

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!