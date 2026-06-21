Мицкоски: Очаква се значително поевтиняване на бензина и дизела в Северна Македония от понеделник

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Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че очаква от утре бензинът в страната да поевтинее с около четири денара (0,065 евро), а дизелът с около седем денара (0,11 евро), предаде МИА. Той подчерта, че очаква пазарът на петролни продукти да се стабилизира след обявените мирни преговори между САЩ и Иран.

„Ние направихме свои изчисления, малко се е увеличила и стойността на долара. Очаквам в понеделник, според тези изчисления, бензинът да поевтинее с около четири денара на литър, а дизелът малко повече – с около седем денара на литър. Затова нека изчакаме в понеделник Регулаторната комисия официално да обяви“, каза вчера Мицкоски, предаде БТА.

Той отбеляза, че очаква с финализирането на мирните преговори между САЩ и Иран да се стабилизира цената на петрола на световните борси и цялата ситуация с енергийните източници, но подчерта, че това ще бъде процес, който няма да приключи от днес за утре.

„Продължават тези последни преговори за финализиране на мирното споразумение и смятам, че по този начин и пазарът ще се стабилизира. Искам да имате предвид, че дори и Ормузкият проток да се отвори, тези танкери, които ще тръгнат оттам, ще им трябва около месец, за да стигнат до местата, за които са предназначени. Това не може да стане така, че ако тръгнат днес, утре вече да са там, така че и това ще бъде процес, който ще отнеме време. Няма да стане толкова бързо и лесно“, каза Мицкоски в отговор на журналистически въпроси.

С приключването на кризата, Мицкоски очаква да се навлезе в по-спокойна ситуация и до края на годината средната цена на барел петрол да бъде между 70 и 80 долара.

Редактор "Екип на Петел",

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