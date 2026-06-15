Мицкоски: Разпитваме мъжа, подпалил колите в Скопие, за да разберем мотивите му

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Лицето, извършило това криминално-правно събитие, е открито и в момента се разпитва, за да се видят мотивите, допринесли за случилото се през деня. Това заяви в интервю за ТВ АЛСАТ-М премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски във връзка с мъжа, запалил два от дипломатическите автомобили на българското посолство в Скопие.

По думите му се опитва да се разбере какво е вдъхновило мъжа да извърши престъплението.

Премиерът на Северна Македония се въздържа да отговори на въпрос „дали това е изолиран случай” с аргумента, че арестуваният мъж от Скопие се разпитва и очаква повече информация от разпита, който според него ще даде отговори на много въпроси, пише БТА.

А на въпрос дали е имал комуникация с български институции за инцидента, Мицкоски каза, че Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие е в постоянна комуникация, а външният министър Тимчо Муцунски го е информирал, че е говорил с колегата си Велислава Петрова.

„Така че, от наша страна, позицията е ясна, както и тази на Министерството на външните работи. Ние категорично го осъждаме, открихме лицето за по-малко от 3 часа и като институции за пореден път показахме, че функционираме безупречно. Така че нека видим какви са мотивите за това криминално-правно събитие“, заяви Мицкоски.

Малко по-рано от МВР в Северна Македония информираха, че е арестуван 44-годишен мъж от Скопие, който е заподозрян, че е извършителят на палежа и са открити дрехите, които е носил по време на палежа.

Редактор "Екип на Петел",

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