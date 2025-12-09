Мицкоски: В Северна Македония няма да бъдат приемани мигранти от Великобритания

Кадър Youtube

В Северна Македония няма да бъдат строени центрове за мигранти, нито ще бъдат приемани мигранти от Великобритания заяви пред журналисти премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски, който добави, че подобна тема никога не е била предмет на дискусии с британските власти и ако някога бъде повдигната, ще бъде отхвърлена.

В отговор на дискусията, която от няколко дни е сред водещите теми в Северна Македония, Мицкоски обяви проект „Безопасна държава“, с който държавните граници ще бъдат изцяло наблюдавани, за да се предотврати незаконно влизане на мигранти в страната, предава БТА.

„Обсъдено беше (с Великобритания), че съвместно ще се борим срещу нелегалната миграция, защото, вярвате или не, ние защитаваме Европа от Европа, защото нелегалните мигранти влизат именно от границата, която е граница с държава членка на ЕС. Можем да водим кампания за засилена борба с незаконната миграция. Това е фундаментална ценност на политиките на ВМРО-ДПМНЕ“, каза Мицковски, който разкритикува опозицията в страната за „измисляне на теми“ поради липса на идеи.

Темата за това, че Северна Македония преговаря да приеме на територията си бежанци, на които Великобритания е отказала убежище, беше повдигната след публикации в британските медии. В Северна Македония беше цитирана публикация на „Таймс”, препечатана и в други медии във Великобритания, според която Великобритания ще плаща на Северна Македония за всеки мигрант, когото приеме, а също така ще предоставя инвестиции и ще помага в борбата срещу руското влияние.

Опозицията в страната излезе с няколко изявления и пресконференции, на които припомни и протестите, които ВМРО-ДПМНЕ като опозиционна партия е организирала срещу „фиктивни мигрантски лагери“, обвинявайки сега управляващата партия, че в момента прилага „реалната схема за тяхното откриване“. От СДСМ поискаха премиерът публично да обяви цялото съдържание на разговорите с Великобритания и да отговори на въпроса дали подготвя Северна Македония за превръщането й в „най-големия мигрантски център на Балканите за няколко милиона евро“.

