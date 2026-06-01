Мицкоски в Белград: С Вучич възраждат Югославия - "Отворени Балкани"

Македонският премиер Християн Мицкоски беше през уикенда на крак в сръбския град Нови Сад, където заяви, че във време, когато светът е изправен пред нови разделения, несигурности и напрежения, Северна Македония и Сърбия имат задължението да градят мостове, а не стени, да запазят близостта, създадена от предишните поколения, и да я предадат на бъдещите поколения като ценност, предаде македонската медия "360 степени".

"Двете страни", добави той, освен чувството за семейство, чест, човечност и достойнство, са свързани и, както каза, от една дълбока историческа истина – че Балканите не напредват, когато народите се отблъскват, а когато изграждат доверие, взаимно уважение и искрено партньорство, добави Мицкоски.

През това време сръбският премиер Джуро Мацут напомни за инициативата на сръбския президент Александър Вучич за мини-Шенген" на Балканите и Отворени Балкани.

„Безброй пъти сме доказвали приятелството си, когато беше трудно преди 30 години. Разбира се, както във всяко семейство, понякога има някои разногласия, но доказахме, че с общи усилия е необходимо да се издигнем над ежедневната политика и само като разчитаме един на друг, можем да постигнем много и да растем заедно“, каза сръбският премиер Джуро Мацут в обръщението си към тържествената академия.

