Мицотакис: Гърция е готова да се включи в мисия на ООН в Ормузкия проток

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Гърция е готова да участва в мисия с мандат от ООН за гарантиране на свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, ако това се наложи. Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис след края на срещата на върха на Европейския съвет в Брюксел.

По думите му най-важният резултат от постигнатото в края на май принципно споразумение между САЩ и Иран е именно запазването на свободното преминаване през стратегическия воден път, посочва Евроком. Мицотакис подчерта, че крайната цел е връщане към условията отпреди ескалацията на напрежението.

Коментарът му идва малко повече от седмица, след като Иран затвори протока и обяви, че е поразил два кораба. Преди това, през април, Техеран беше предложил сключването на международен договор за корабоплаването в района.

Мицотакис посочи, че евентуално гръцко участие в мисия ще изисква международна легитимност чрез мандат от Съвета за сигурност на ООН. Той добави, че страната вече е повдигнала въпроса в организацията и продължава да подкрепя усилията за морска сигурност. В петък и Нидерландия обяви, че ще изпрати военна фрегата за участие в международна мисия в протока.

По време на срещата в Брюксел премиерът е засегнал и теми като преговорите за бюджета на ЕС, миграционната политика и цените на енергията, съобщава БГНЕС. Той е потвърдил ангажимента на Гърция към запазването на средствата за кохезия и земеделие и е изразил очакване поевтиняването на горивата да помогне за намаляване на инфлационния натиск.

Редактор "Екип на Петел",

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