Мицотакис: Гърция е постигнала безспорен напредък от 2019 г. насам

Снимка: Булфото

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви днес, че Гърция е постигнала „безспорен напредък“ в широк спектър от политически области от 2019 г. насам, като защити постиженията на правителството си и потвърди ангажимента му към десетгодишна програма за реформи, простираща се до 2030 г.

В седмичната си публикация в социалните мрежи Мицотакис заяви, че работата на консервативното правителство на партията му „Нова демокрация“ трябва да се оценява „не с лозунги, а с осезаеми резултати“, като описа 2030 г. – когато ще бъде отбелязана 200-годишнината от създаването на съвременната гръцка държава (след Лондонския протокол от 1830 г., който признава Гърция за суверенна и независима държава – бел. ред.) – като хоризонт за неговите усилия за реформи.

Като отбеляза, че миналата седмица са се навършили три години, откакто „Нова демокрация“ е подновила мандата си на парламентарните избори през 2023 г., Мицотакис каза: „Всеки ден се опитвам да спазвам този мандат“. Той призна, че очакванията на гражданите остават високи и че невинаги неговото правителство е успявало да отговори на тях.

Мицотакис обаче отбеляза, че Гърция е постигнала „безспорен напредък“ през последните седем години, като се позова на напредъка в икономиката, заетостта, дигиталната трансформация, здравеопазването, образованието и отбраната. Въпреки че призна, че някои проблеми, засягащи ежедневието на гражданите, остават нерешени, той заяви, че правителството продължава упорито да се справя с тях.

Гръцкият премиер също така критикува опозицията за това, което той нарече отричане на напредъка на страната и пренебрегване на колективните постижения, отбелязва БТА. Според него, вместо да се впуска в конфронтации, правителството му предпочита да демонстрира постигнатото чрез изпълнени ангажименти и измерими резултати.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!