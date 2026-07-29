Мицотакис благодари на Нолан за "Одисея"
Кадър Нова тв
Гръцкият премиер изказа признателност за популяризирането на древногръцката култура
Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис поздрави режисьора Кристофър Нолан за успеха на филма „Одисея“ и му благодари за приноса му към популяризирането на древногръцката култура по света.
„Министър-председателят благодари на Нолан за приноса на филма към засилването на международния интерес към древногръцката цивилизация, като подчерта, че подобни продукции изграждат мост между богатото културно наследство на Гърция и съвременното творческо изкуство“, се казва в правителственото изявление, предаде Нова тв
В телефонен разговор Мицотакис е изразил удовлетворение от факта, че голяма част от снимките на продукцията са били реализирани в Гърция. Според правителството това е допринесло за популяризирането на страната като привлекателна дестинация за международни филмови продукции.
Блокбастърът на Нолан, базиран на древногръцкия епос, приписван на Омир, реализира приходи от над 260 млн. долара в световния боксофис още през първия си уикенд на екран. До момента филмът е събрал приблизително 639,6 млн. долара в световен мащаб, от които 128,3 млн. долара - от международните пазари.
Лентата беше посрещната с положителни реакции и в Гърция, където обществеността традиционно следи с внимание начина, по който античното ѝ културно наследство се представя на големия екран.
Филмът е най-мащабната продукция в кариерата на Нолан с бюджет от около 250 млн. долара. Лентата е заснета изцяло с IMAX 70 мм камери и проследява десетгодишното пътешествие на Одисей към родната Итака след края на Троянската война. В ролята на Одисей влиза Мат Деймън, а в актьорския състав са още Том Холанд, Ан Хатауей, Робърт Патинсън, Зендая, Лупита Нионг'о и Шарлийз Терон.
Най-сериозните спорове около филма бяха свързани с избора именно на актьорския състав. Част от критиците атакуваха решението Лупита Нионг'о да изиграе Хубавата Елена, твърдейки, че изборът не отговаря на традиционните представи за героинята. Сред най-гласовитите критици беше Илон Мъск, който обвини Холивуд, че поставя идеологическите съображения пред историческата достоверност. Нолан отхвърли критиките, заявявайки, че филмът представлява художествена интерпретация на епоса, а не историческа реконструкция.
Реплики с модерно звучене също разделиха зрителите - едни ги определиха като неуместни за история от Древна Гърция, а други ги защитиха като начин класическият текст да стане по-достъпен за съвременната публика.
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