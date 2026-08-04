Мицотакис иска режим на "извънредно положение" в ЕС заради мигрантите

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Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова Европейския съюз да засили допълнително миграционната си политика, като въведе "режим на извънредно положение“. Коментарът му е по повод последните събития в испанския автономен град Сеута, пише Европейска Правда.

Като допълнителни примери той посочи масовия приток на мигранти от Турция в Европа през 2020 г., както и подобни събития в Литва, Полша и Латвия на границите им с Беларус през 2021 г.

Сред мерките, предложени от гръцкия премиер, са временно спиране на молбите за убежище, ускорено връщане на новопристигнали и незабавна финансова и техническа помощ от ЕС.

"Последните събития по границите на Европа, особено в Сеута, са поредното напомняне, че миграцията вече не е просто хуманитарен проблем или управленско предизвикателство. В някои случаи тя се е превърнала в инструмент за геополитически натиск“, каза той, твърдейки, че при такива обстоятелства пълноценното прилагане на стандартните системи за убежище и прием към всички пристигащи "не е просто трудно - често е и невъзможно“, пише Фокус.

Мицотакис отбеляза, че масовият приток на мигранти подкопава общественото доверие и затруднява функционирането на Шенгенското пространство.

"В ясно определени изключителни ситуации, съпроводени с извънреден и непропорционален натиск – независимо дали по сухопътните граници или след масови пристигания по море – на държавите членки следва да се предостави възможност, съгласно специален извънреден режим на ЕС, временно да преустановят разглеждането на молбите за убежище на новопристигнали лица, като същевременно осъществят бързото връщане на тези, които нямат право на престой, в пълно съответствие с правните задължения на ЕС“, каза Мицотакис.

Редактор "Екип на Петел",

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