Мицотакис изключи възможността за избори през есента и призова за конституционни промени

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Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изключи възможността за провеждане на предсрочни избори през есента и заяви, че правителството ще изпълни пълния си четиригодишен мандат.

В интервю за гръцката телевизия „Оупън ТВ“ премиерът на страната заяви, че неговото дясноцентристко правителство, избрано през 2023 г., ще изпълнява програмата си до края на управленския си мандат.

„Няма да има избори през есента“, каза той, като добави, че правителството все още има да изпълнява законодателна и реформаторска програма.

Мицотакис обвини опозицията, че използва скандала с ОПЕКЕПЕ — държавната агенция, отговаряща за разпределянето на земеделските субсидии от Европейския съюз, за да атакува цялото правителство.

По-късно гръцкият премиер взе участие в парламентарен дебат за промени в гръцката конституция, където подчерта, че страната се нуждае от модернизиран основен закон, който да „отразява съвременните реалности и да укрепва демократичните институции“, посочва БТА.

Според него предложенията на управляващата консервативна партия „Нова демокрация“ ще помогнат за създаването на „европейска, модерна държава“, освободена от дългогодишни институционални недостатъци.

Редактор "Екип на Петел",

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