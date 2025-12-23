Мицотакис за фермерските протести: Няма да се поддадем на изнудване

Кадър Youtube

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви днес, че правителството „няма да се поддаде на изнудване“ от страна на фермерите, които протестират заради забавени плащания на европейски субсидии и нарастващи разходи за производство, и отново ги призова към разговори, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", цитиран от БТА.

Гръцките фермери продължават да блокират основни магистрали в цяла Гърция преди предстоящите празници, а властите въвеждат отклонения на движението. Някои групи фермери обявиха, че ще отворят магистралите от вторник до петък, за да улеснят пътуванията по Коледа, след което ще преценят как да продължат действията си преди Нова година.

„Време е да поемем обща отговорност към обществото“, каза Мицотакис на заседание на правителството, обръщайки се към фермерите. „Нашите съграждани не трябва да страдат, нито да бъдат изложени на риск от пътни инциденти. Пътната полиция ще има водеща роля.“

Мицотакис е поканил фермерите на среща, за да обсъдят исканията им, но без успех.

„На тези, които предпочитат парадокса да имат искания, но да не идват на диалог, отговаряме, че правителството няма да се поддаде на изнудване. Няма да има дискриминация в полза на една социална група за сметка на други“, добави той, като призна, че много от исканията на фермерите са справедливи.

По-рано днес правителствен източник каза, че гръцкото правителство няма намерение да отстъпи пред това, което определя като „неразумни искания“ на фермерите, но разглежда допълнителни мерки за облекчение, насочени към намаляване на напрежението и показване на готовност за диалог.

