Мицотакис за увеличeните разходи за отбрана: Можем да си го позволим

Кадър Youtube

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви днес, че гражданите разбират необходимостта от увеличаване на разходите за отбрана, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", цитирано от БТА.

Изданието напомня, че Мицотакис, който е лидер на управляващата партия Нова демокрация, участва в двудневна неформална среща на лидерите на Европейската народна партия (ЕНП) в Загреб.

В кулоарите на срещата, той отговори на журналистически въпроси за разходите за отбрана на Гърция, които възлизат на около 3 процента от брутния вътрешен продукт.

Мицотакис каза, че Гърция традиционно е харчела над 2 процента от БВП за отбрана дори във времена, когато повечето от европейските страни са били далече от това ниво.

Той посочи, че тази политика отразява географските условия и националните приоритети на Гърция, отбелязвайки, че разходите за отбрана сега са се повишили до над 3 процента от БВП.

Премиерът добави, че гражданите разбират, че за да остане Гърция просперираща и демократична страна, тя трябва да бъде също така сигурна, и че те приемат подобни разходи като необходимост.

По думите му има обществено желание за по-голямо участие на гръцката отбранителна индустрия в разходите за отбрана и правителството се движи в тази посока.

Мицотакис каза също, че заради силата на гръцката икономика страната може да си позволи да харчи 3 процента от БВП за отбрана, докато продължава да намалява данъците за средната класа и запазва първичния бюджетен излишък.

Правителственият ръководител заяви, че Гърция е постигнала правилния баланс, като добави, че гражданите признават и подкрепят по-високи разходи за отбрана като принос към стратегическата автономия на Европа.

