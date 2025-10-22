реклама

Млад българин: До всички със "Самсунг" и други боклуци, аристокрацията винаги е с "Айфон"

22.10.2025 / 12:21 1

Кадър Фб

Интересен клип се завъртя в социалната мрежа.

"Аристокрацията е винаги с iPhone", обяснява млад българин.

"До всички хора със "Самсунг"-и и всякви други такива боклуци. Айфон преди е бил номер 1, сега е номер 1 и винаги ще бъде номер 1. Винаги Айфонът ще е над Самсунг. 

В коментарите обаче хората не са убедени в думите му:

"От 11 години съм с Айфон, но заради такива ще мина на Самсунг"

"Върнете казармата, моля ви!!!"

"Айфон, на който единственото нещо, което ползват 95 % e да цъкат Facebook, Instagram и Tik Tok."

Лошо няма,но Аристокрацията обикновено го взема на лизинг,а пък аз си купувам телефон винаги в брой....,.... какво съм виновен,че съм от простолюдието и нямам кредити зад гърба си?"

"Огледайте се всички са с маркови дрехи iPhone и скъпа кола и после реват българският народ бил беден на кого да вярвам не знам!"

 

Коментари
kris (преди 9 минути)
Рейтинг: 521598 | Одобрение: 96678
Този разбира от телефони колкото Шопара от кладенчова вода....Аристокрацията си купува АйФони за да си свети във външните кенефи....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

