Млад българин: До всички със "Самсунг" и други боклуци, аристокрацията винаги е с "Айфон"
Кадър Фб
Интересен клип се завъртя в социалната мрежа.
"Аристокрацията е винаги с iPhone", обяснява млад българин.
"До всички хора със "Самсунг"-и и всякви други такива боклуци. Айфон преди е бил номер 1, сега е номер 1 и винаги ще бъде номер 1. Винаги Айфонът ще е над Самсунг.
В коментарите обаче хората не са убедени в думите му:
"От 11 години съм с Айфон, но заради такива ще мина на Самсунг"
"Върнете казармата, моля ви!!!"
"Айфон, на който единственото нещо, което ползват 95 % e да цъкат Facebook, Instagram и Tik Tok."
Лошо няма,но Аристокрацията обикновено го взема на лизинг,а пък аз си купувам телефон винаги в брой....,.... какво съм виновен,че съм от простолюдието и нямам кредити зад гърба си?"
"Огледайте се всички са с маркови дрехи iPhone и скъпа кола и после реват българският народ бил беден на кого да вярвам не знам!"
