Млад българин: До всички със "Самсунг" и други боклуци, аристокрацията винаги е с "Айфон"

Кадър Фб

Интересен клип се завъртя в социалната мрежа.

"Аристокрацията е винаги с iPhone", обяснява млад българин.

"До всички хора със "Самсунг"-и и всякви други такива боклуци. Айфон преди е бил номер 1, сега е номер 1 и винаги ще бъде номер 1. Винаги Айфонът ще е над Самсунг.

В коментарите обаче хората не са убедени в думите му:

"От 11 години съм с Айфон, но заради такива ще мина на Самсунг"

"Върнете казармата, моля ви!!!"

"Айфон, на който единственото нещо, което ползват 95 % e да цъкат Facebook, Instagram и Tik Tok."

Лошо няма,но Аристокрацията обикновено го взема на лизинг,а пък аз си купувам телефон винаги в брой....,.... какво съм виновен,че съм от простолюдието и нямам кредити зад гърба си?"

"Огледайте се всички са с маркови дрехи iPhone и скъпа кола и после реват българският народ бил беден на кого да вярвам не знам!"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!