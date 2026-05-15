Млад бургазлия оцеля по чудо след зрелищната катастрофа с 20-годишно БМВ

кадър: youtube

Бургазлията бе откаран в Спешното отделение на УМБАЛ Бургас, прегледан е и е установено, че няма сериозни травми

26-годишен млад мъж от бургаския ж.к. „Изгрев“ трябва да запомни днешния 15 май като най-щастливия ден в живота си, защото след тежка катастрофа до хотел „Мираж“ не само оцеля по чудо, но се размина почти без никакви наранявания, научи Флагман.бг.

Както по-рано тази вечер сайтът съобщи, той бе изнесен от старото си БМВ от пожарникари, които го качиха в линейката.

Бургазлията бе откаран в Спешното отделение на УМБАЛ Бургас, прегледан е и е установено, че няма сериозни травми.

Изписан е за домашно лечение.

Катастрофата стана днес около 19 часа, като предстои да се установи точната скорост, с която водачът на БМВ 535, произведено през 2005 г., е шофирал.

Със сигурност е била сериозна, защото от следите на мястото на инцидента става ясно, че е изпуснал управлението на колата на бул. „Никола Петков“ – на около 50 метра преди пасарелката, след което е навлязъл в зелените площи, отнесъл пътен знак и буквално отсекъл 5-метров бор, след което обърнал черния си баварец по таван, пише Флагман.

