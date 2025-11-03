Млад лекар: Местата за специализация се дават с подкупи и шуробаджанащина

кадър Нова нюз

Протестиращ млад лекар заяви по Нова нюз, че не са доволни от решението, намерено от управляващите за повишаване на заплатите им чрез бюджета на НЗОК. Д-р Данел Кипров обясни, че решението е временно, непълно и не предвижда никакви санкции, ако директори на болници решат да отклонят допълните пари в друга посока.

„Всяка година ли ще променят закона?”, попита и изрази възмущение, че вместо да се определи задължителен процент за младите лекари, просто се отпуска конкретна сума.

„Нощният труд остава 1,60 лева на час, а тежък и вреден за здравето ни”, подчерта д-р Кипров.

Той каза също, че на заден план е останало и искането на протестиращите към здравното министерство да осигури прозрачност за специализантите и тяхното кариерно развитие.

„Местата за специализация се определят или с шуробаджанащина или дори с подкуп”, обясни лекарят. След преговорите с МЗ протестиращите медици не са получили никакъв отговор оттам по тази тема.

