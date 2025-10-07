Млад лекар: Управляващите толкова си могат. Сервират ни свинщина

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Днес отново излизаме на улицата да протестираме, защото я докарахме до под кривата круша с целия протест, с исканията си. Явно или не искат управляващите, депутатите и институциите да ни чуят, или просто толкова си могат.

Това коментира пред Нова тв младият лекар Калина Божилова.

Последната ни среща беше на 30 юли. После се сформира работна група. Ние искаме стартова заплата от поне 150% от средната работнан заплата. Ние на този етап искаме да чуем поне някакво предложение. Те искат да ни обвържат с колективния трудов договор, но то няма как да стане, защото такъв договор няма. Това предложение е единствено и е безсмислено, коментира тя.

Видяхме се с работната група в края на септември и се оказа, че никой нищо за 2 месеца не е свършил. Те въобще не са седнали да прегледат предложенията и да ги обсъдят, коментира тя.

Разберете, на никой не му е мечта да завърши медицина, за да замине от България. Всеки иска да си е вкъщи и да лекува българските пациенти. Все пак на първо място ние сме българи. Аз не искам да ходя в чужбина, посочи лекарят.

Има възрастни колеги, които ни подкрепят и такива, които не ни подкрепят. Смятам, че тези, които не ни подкрепят от по-възрастните колеги, са хора, които са изтърпели в миналото трудния период в началото на кариерата и сега не разбират защо пък ние да го прескочим. Да, може би наистина сега е по-добре, отколкото преди, но това значи ли, че сега нищо не трябва да правим. Нещата не са супер, трябва да се подобрят, коментира тя.

Трябва да сме по-настъпателни този път. На нас ни се сервира свинщина и аз не знам как трябва ние д а откликнем на това, посочи лекарят.

