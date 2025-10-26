реклама

Млад мъж бе блъснат и убит край Козлодуй

26.10.2025 / 17:36 0

Снимка: Булфото

Тяло на млад мъж е открито тази сутрин край Козлодуй. След извършване на оглед на мястото е установено, че той е бил блъснат, съобщиха от МВР за "Фокус".

По непотвърдена информация има задържан. Предполага се, че шофьорът е избягал от местопроизшествието. 

Към момента все още не са ясни причините за инцидента, както и самоличността на загиналия.

 

