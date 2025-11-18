Млад мъж без книжка и с 2,18 промила алкохол се заби в друга кола в Добричко и избяга

Пиксабей

Неправоспособен водач на 25 години е предизвикал катастрофа с друг автомобил в село Кардам, област Добрич, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич.

Пътнотранспортното произшествие станало тази нощ около 02:15 часа. Установено е, че лек автомобил “Мерцедес” не спира на знак "Стоп" и блъска движещ се по път с предимство лек автомобил "Форд", след което напуска местопроизшествието.

Полицаите установяват в добричкото село Чернооково автомобила и водача, който бил неправоспособен мъж на 25 години. При извършена проверка за употреба на алкохол, цифровата индикация отчита наличието на 2,18 промила.

Автомобилът е иззет по надлежен ред. Водачът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа в Районното управление на МВР в Генерал Тошево. По случая е образувано бързо полицейско производство, предаде БТА.

