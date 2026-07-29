Млад мъж е открит безжизнен с огнестрелна рана и пистолет до него
Булфото
Млад мъж е открит безжизнен с огнестрелна рана в главата и пистолет до него, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.
Вчера, в 12:16 ч., във Второ РУ е получено съобщение за намерено безжизнено тяло на мъж в близост до жилищна сграда в старозагорския квартал "Трите чучура - север". При извършения оглед е установено, че тялото е на 22-годишен мъж с огнестрелна рана в областта на главата, а в близост до него се е намирал пистолет.
Във Второ РУ - Стара Загора е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура - Стара Загора.
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