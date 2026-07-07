Млад мъж е с опасност за живота, след като прахосмукачка робот експлодира в дома му

Кадър АИ Джемини

25-годишен мъж е с тежки наранявания и с опасност за живота, след като прахосмукачка робот се взриви в дома му. Инцидентът е станал в австралийския град Пърт.

Роботизираната прахосмукачка е трябвало да почисти кухнята в жилището, при което тя е експлодирала, съобщава Sky News Australia, позовавайки се на пожарната служба и на семейството на мъжа. Жертвата е получила изгаряния на 75 процента от тялото си при инцидента, цитира БТВ.

Автономните роботизирани прахосмукачки, които почистват подове автоматично, завладяха пазарите по целия свят преди около 20 години, коментира RTL.

Mъжът e настанен в отделение за изгаряния, предстоят му още няколко хирургични процедури.

„Предстои му невероятно дълъг път, с множество операции, обширно медицинско лечение, рехабилитация и месеци на възстановяване“, коментира неговата майка.

Жилището, в което 25-годишният мъж живее със своята годеница и съквартиранти, е унищожено.

Според пожарната служба на Западна Австралия, експлозията е изтръгнала прозорци на къщата, а стените са били обхванати от огън. Четири пожарни коли са реагирали и са овладели пламъците.

Причината за инцидента е дефект в роботизираната прахосмукачка. Устройството е предадено на съответните органи за по-нататъшно разследване.

Според пожарната служба това е първата докладвана експлозия на роботизирана прахосмукачка в австралийския щат.

По-нататъшни разследвания ще установят дали дефектът е бил в литиево-йонната батерия, или е имало друга електрическа повреда.

Редактор "Екип на Петел",

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