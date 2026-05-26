Млад мъж е с опасност за живота след катастрофа на входа на Свищов
Снимка Булфото
Лекарите се борят за живот на пострадал на пътя българин.
Мъж на 27 години от село Тръстеник е в тежко състояние, след катастрофа на входа на Свищов, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Велико Търново.
Произшествието е станало в понеделник, около 23:00 часа.
По първоначална информация лек автомобил, управляван от пострадалия, се е ударил в крайпътно дърво. Водачът е пострадал.
Той е откаран за лечение и с опасност за живота в плевенска болница.
Взета му е кръвна проба за алкохол и наркотични вещества.
Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство, пише novini.bg.
