Млад мъж е задържан в Лом за домашно насилие над жената, с която живее

Снимка МВР

Мъж на 20 години от Лом е задържан вчера за проявено домашно насилие над 28-годишна жена, с която живеел на семейни начала, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Към 14:40 часа в Районното управление на МВР в Лом постъпил сигнал за възникнал семеен скандал в село Ковачица, община Лом. При посещение на място полицаите установили, че мъжът е нанесъл удари с ръка по главата и лицето на жената. Той бил задържан по Закона за защита от домашно насилие, уведомена била прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство по член 131 от Наказателния кодекс.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха за БТА, че от началото на тази година в региона по Закона за защита от домашно насилие са образувани 16 досъдебни производства, от които девет за нанесени телесни повреди, четири за закана за убийство и две за неизпълнение на съдебна заповед за защита. През миналата година за престъпления, извършени в условията на домашно насилие в Монтанско са образувани 56 досъдебни производства. В 30 от случаите става въпрос за нанесени телесни повреди, 15 са закани, седем са неизпълнения на заповеди за защита, едно е повторно неизпълнение на заповед за защита. Има и един случай на насилствено лишаване от свобода, уточниха от полицейската дирекция.

Редактор "Екип на Петел",

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