Млад мъж е загинал при тежък инцидент тази вечер край Благоевград

Мъж на 21 години от Благоевград загина при пътен инцидент на разклона за селата Бучино и Бело поле. Това съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград.

Инцидентът е станал около 18:40 часа в района на разклона за селата Бучино и Бело поле е станало пътно транспортно произшествие (ПТП), при което лек автомобил БМВ, управляван от 21-годишен мъж от гр. Благоевград, движейки се в посока от с. Долно Българчево към с. Бело поле е излязъл извън платното за движение, блъснал се е в земен скат и се е преобърнал няколко пъти.

В резултат на инцидента водачът на автомобила е починал, а 28-годишен негов спътник от гр. Благоевград е настанен в МБАЛ-Благоевград с комоцио и наранявания в областта на гърба, предава БТА.

Преди дни мъж на 89 години беше загинал при пътен инцидент в района на полигона край Благоевград. По първоначална информация мъжът е изскочил внезапно на пътното платно и е блъснат от лек автомобил.

