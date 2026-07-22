Млад мъж изпочупи две коли пред къща във Варненско

снимка: Фейсбук, ОДМВР

Млад мъж от Варненско е задържан за увреждането на два леки автомобила, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР в областния град.

Сигналът за посегателството върху двете коли е получен вчера около 06:30 ч., чрез телефон 112. Колите са били паркирани пред частен дом в село Голица, посочват от полицията.

Щети са нанесени по предното и задното панорамно стъкло на единия автомобил, както и по предното панорамно стъкло на другия.

Предприетите незабавни действия на екип от Четвърто РУ довели до разкриването на извършителя – мъж на 22 години. По случая се води бързо производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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