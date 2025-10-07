реклама

Млад мъж наби полицай в Районното на Стрелча

07.10.2025 / 12:46 2

снимка: МВР

Полицейски служител е бил нападнат в сградата на участъка в град Стрелча, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Пазарджик.

Инцидентът е станал вчера сутринта, когато 27-годишен жител на града се явил по призовка за отработване на преписка и жалба срещу него. Без видима причина той нападнал младши полицейски инспектор и му нанесъл удар в рамото, предаде БТА.

Нападателят е бил бързо неутрализиран и задържан. Срещу него са образувани бързи производства за нанасяне на телесна повреда на полицейски служител и за възпрепятстване на органите на реда при изпълнение на служебните им задължения.

 

0
0
kris (преди 14 минути)
Рейтинг: 515071 | Одобрение: 95136
На нашите полицаи патлаците явно са само за украса....Тоя дзадник е имал късмет, че не е скочил да бие полицай в Щатите....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
Серж (преди 42 минути)
Рейтинг: 225782 | Одобрение: 45157
Скоро ще почнат и да ги е...т в РПУ-то...Щом не смеят да бият, като едно време.:devil:

