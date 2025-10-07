Млад мъж наби полицай в Районното на Стрелча

снимка: МВР

Полицейски служител е бил нападнат в сградата на участъка в град Стрелча, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Пазарджик.

Инцидентът е станал вчера сутринта, когато 27-годишен жител на града се явил по призовка за отработване на преписка и жалба срещу него. Без видима причина той нападнал младши полицейски инспектор и му нанесъл удар в рамото, предаде БТА.

Нападателят е бил бързо неутрализиран и задържан. Срещу него са образувани бързи производства за нанасяне на телесна повреда на полицейски служител и за възпрепятстване на органите на реда при изпълнение на служебните им задължения.

