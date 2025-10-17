реклама

Млад мъж нападна полицай в шуменско село

17.10.2025 / 13:05 1

Снимка: Пиксабей

Мъж на 20 години от Никола Козлево е задържан в полицейския арест в Каолиново за нарушаване на обществения ред, осуетяване на полицейска проверка и нанесена телесна повреда на служител на реда, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Малко преди 23 ч. на 15 октомври полицаи от Каолиново със служебен автомобил патрулирали в Никола Козлево. В централната част на селото забелязали мъж, който се придвижвал с каруца, в която имало тонколона и звучала силна музика. Последвали го, подали му звуков и светлинен сигнал, за да преустанови движението си, като успели да го спрат малко по-късно в селото. 

Мъжът отказал да представи документ за самоличност, държал се грубо и арогантно, посочват от полицията. Той нанесъл удар с юмрук на единия полицай, продължил да се държи непристойно и да оказва съпротива. При опит да бъде задържан той избутал полицейските служители и избягал, но по-късно е установен. 

Криминално проявеният 20-годишен местен жител е  задържан за срок до 24 часа в полицейския арест в Каолиново. След медицински преглед на единия полицай е установено, че служителят на реда има фрактура на глезена. 

Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на Прокуратурата.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 27 минути)
Рейтинг: 519356 | Одобрение: 96211
А къде е пищофа на полицая ? Мангалите затова са нахални, защото полицаите са страхливи и некадърни.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама