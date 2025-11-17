Млад мъж от Сатовча издъхна след токов удар

Булфото

Млад мъж от Сатовча издъхна при трудова злополука, научи "Дарик".

Инцидентът е станал вчера в колекторска фирма в гърменско село, където работел.

23-годишният мъж е бил ударен от ток и е починал на място. По случая е започнато разследване, сезирана е и Инспекцията по труда.

