Млад мъж от Смолян има нужда от помощ

Благотворителен концерт в подкрепа на лечението на Иван Георгиев от Смолян, който се бори с остра миелоидна левкемия, ще се състои на 16 януари в читалище „Кирил Маджаров“ в смолянския квартал Устово. Каузата е подпомагане на младия мъж в битката му с тежкото онкологично заболяване, съобщи Елена Павлова, председател на инициативния комитет „За Устово“, пише Марица.

Организатори на благотворителната инициатива са комитетът „За Устово“, смолянските читалища „Кирил Маджаров“ и „Орфееви гори“, както и Родопският драматичен театър, със специалното участие на актрисите Веселина Бабаджанкова и Десислава Минчева – Тодорова.

В концертната програма ще се включат различни изпълнители, рап група „Q Tek“, илюзионистът Suny Magic – Стефан Сунков, както и читалищни самодейни състави. Организаторите подчертават, че събитието обединява различни поколения и жанрове в името на една обща кауза.

Мотото на благотворителния концерт е „Една сцена. Една кауза. Едно голямо сърце“. Входът за събитието е 10 евро, като всички събрани средства ще бъдат предоставени за лечението на Иван Георгиев. В Смолян паралелно се реализират и други дарителски инициативи в подкрепа на каузата.

След първоначално лечение и период на ремисия заболяването се завръща само година и половина по-късно. Лекарите са категорични, че е необходима втора серия химиотерапия, а единственият реален шанс за пълно излекуване е трансплантация на костен мозък в клиника „Шиба“ (Sheba Medical Center) в Израел. За лечението са необходими около 120 000 евро – сума, непосилна за семейството.

Дарения за лечението на Иван Георгиев се набират и чрез платформата на Павел Андреев. До момента чрез платформата и по банков път са дарили 566 дарители, като събраната сума възлиза на 16 220,08 евро.

Банка: Allianz Bank

IBAN: BG73BUIN95611000742763

BIC: BUINBGSF

Получател: Фондация „Павел Андреев“

Основание: Иван Георгиев

