Млад мъж открадна 200 спортни екипа в Пловдив

Извършители на две посегателства на чуждо имущество се озоваха в ареста на Шесто РУ в Пловдив. В петък полицейската мярка била взета спрямо 23-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин, задигнал около 200 спортни долнища от автомобила на търговец в квартал "Столипиново“.



Към материалите по образуваното досъдебно производство са приобщени част от откраднатите артикули, иззети при залавянето на младежа. Ден по-късно в районното управление бил задържан и друг познайник на служителите на реда, на 40 години, допълва Фокус.



Срещу него е започнато бързо производство за противозаконно влизане в частен имот и кражба на полирмашина и други вещи.

