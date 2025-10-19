реклама

Млад мъж почина на място при тежка катастрофа тази нощ край Стара Загора

19.10.2025 / 10:20 2

снимка: Булфото

Тежък инцидент тази нощ край Стара Загора.

 

В 01:53ч. на 19.10.25г. е получено съобщение за пътнотранспортно произшествие в с.Знаменосец, на ул. "Роза".

По първоначална информация е самокатастрофирал л.а. "Ауди", управляван от 33-годишен мъж.

Водачът е починал на място. В РУ-Раднево е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 10 минути)
Рейтинг: 148742 | Одобрение: 16557
Делибурана не стои мирен!!!;):errm:Ангелче
1
0
kris (преди 46 минути)
Рейтинг: 520073 | Одобрение: 96343
В 2 часа посред нощ, когато няма джар-джур по улиците да се блъсне и умре, ай ся.....Ясна е причината.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама