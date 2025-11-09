Млад мъж пострада тежко след като заби колата си в тир

снимка: Булфото

27-годишен шофьор е тежко пострадал при катастрофа между колата му и тир в Прохода на Републиката.

По първоначална информация шофьорът на автомобила е изгубил контрол и се е ударил в идващия насреща тир.

Мъжът е откаран в болница. Дал е положителна проба за алкохол, предава Нова тв.

Катастрофа блокира движението през прохода. Колите се пренасочват през прохода Шипка, а камионите изчакват на място.

