Млад мъж потроши къщата на брат си за Коледа

Млад мъж потроши къщата на брат си заради спор за наследствен имот в Разградско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 декември - Коледа.

25-годишният мъж е влязъл в дома на по-големия си батко в заветското село Веселец и в явно нетрезво състояние, изпотрошил мебели и вещи.

Извършителят е бил задържан и по случая се води разследване, предаде Дарик.

