Млад мъж с аутизъм изчезна в Сандански

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Близки издирват 24-годишния Владислав, който е в неизвестност от вчера следобед. Момчето е с аутизъм и според семейството му вероятно е дезориентирано и силно уплашено, предаде Глас нюз и 24 часа.

За последно Владислав е бил забелязан около 15:00 часа на 7 юли в района на шкембеджийницата на „Майора“ в Сандански. Оттогава следите му се губят.

По информация на неговите близки той няма мобилен телефон, което прави връзката с него невъзможна. Семейството отправя апел към всички, които може да са го виждали или разполагат с информация за местонахождението му, незабавно да сигнализират.

Всеки, който може да помогне, може да се свърже с близките на телефон 0876 183 724 или да подаде сигнал в най-близкото полицейско управление.

Всяка информация може да бъде от решаващо значение за откриването му.

Редактор "Екип на Петел",

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