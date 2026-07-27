Млад мъж с тротинетка опита да избяга от полицейска проверка, в бельото му 21 пликчета с кокаин
снимка: МВР
Спипаха 25-годишен мъж да пренася наркотици с тротинетка в „Слънчев бряг“, съобщиха от полицията.
По данни на полицията на 25 юли около 18.20 часа патрул на Зоналното жандармерийско управление в Бургас, изпълняващ задачи на територията на Слънчев бряг, е подал сигнал на млад мъж, придвижващ се с електрическа тротинетка, да спре за проверка. Вместо да се подчини, водачът е увеличил скоростта и се опитал да избяга.
Служителите са го последвали и не след дълго са го настигнали и спрели.
Установена е самоличността на мъжа – 25-годишен от Хасково, неизвестен на МВР.
При последвалия обиск в него са намерени 21 полиетиленови пликчета, скрити в бельото му. При полевия тест веществото в тях е реагирало на кокаин.
Мъжът е задържан и отведен в РУ-Несебър. По случая е образувано бързо производство по чл. 354 А от Наказателния кодекс. Работата по, което продължава от служители на РУ-Несебър.
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