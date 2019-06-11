Млад мъж загина при челен сблъсък край Батак

23-годишен мъж загина при челен сблъсък между два автомобила на пътя Павликени - с. Батак, съобщават от Областната дирекция на МВР във Велико Търново, съобщава "Накратко".

Катастрофата е станала около 21.00 часа снощи.

По първоначална информация колата на младия мъж от с. Караисен се е ударила челно в насрещно движещ се лек автомобил "Фолксваген Пасат", шофиран от 52-годишен мъж от Павликени. 23-годишният мъж е загинал на място, а другият водач и 54-годишният му спътник са откарани в болницата във Велико Търново без опасност за живота.

На двамата водачи са взети кръвни проби за химичен анализ. Причините за пътния инцидент все още се изясняват. По случая е започнато досъдебно производство.

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