Млад мъж загина при гонка с 260 километра в час между две села

Войната по пътищата у нас взе нова жертва.

Млад мъж загина при тежка катастрофа на пътя между село Челопеч и Златица в нощта на 17 срещу 18 октомври. Инцидентът е станал при незаконна гонка между два автомобила с изключително висока скорост, съобщи сдружение "Ангели на пътя" в социалните мрежи.

Според информацията, двата автомобила са участвали в опасна гонка по отсечката. При опит за изпреварване на две коли, единият от участниците в гонката се е опитал да се прибере обратно в платното си. От високата скорост изпреварващият автомобил е ударил колата пред него, завъртял се е и се е блъснал челно в автомобила на мъжа, който е пътувал в насрещната посока към село Челопеч.

Километражът на автомобила е бил блокиран на 260 км/ч към момента на удара. Младият мъж е загинал почти на място от нараняванията.

Единият от участващите в гонката шофьори е напуснал местопроизшествието незабавно след катастрофата, дори без да спре. Другият водач, който се е ударил челно в автомобила на жертвата, не е могъл да избяга и вероятно е задържан от полицията.

"Надяваме се случая да се отрази в медиите и да се направи организиран мирен протест. Защото това можеше да сме ние", написаха от сдружение "Ангели на пътя".

Организацията посочи, че случаят не е бил широко отразен в медиите и ги е потърсили за публичност. "Ангели на пътя" е неправителствена организация, създадена през 2024 година и обединяваща роднини на инвалидизирани или убити хора по пътищата на България.

Към момента няма официално съобщение от Министерството на вътрешните работи за инцидента. Очаква се разследване за установяване на точните обстоятелства и самоличността на избягалия шофьор, пише dunavmost.com.

