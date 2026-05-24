Млад мъж загина след като колата му се заби в товарен камион край Ботевград

снимка: Булфото

При катастрофа тази сутрин е загинал 25-годишен мъж, шофьор на лек автомобил, който се е блъснал в товарен камион с полска регистрация, съобщиха за БТА от МВР.

Инцидентът е станал около 07:30 часа в района на Ботевград. Пострадала е и 23-годишната спътничка на загиналия, тя е откарана в болница.

По данни на Агенция "Пътна инфраструктура" пътното произшествието се е случило в района на км 4 по път II-17 при пътен възел "Малините" в посока АМ "Хемус".

