Млад мъж загина в катастрофа край Велико Търново

снимка: Булфото

Млад мъж от село Драганово е загинал при катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало снощи около 21:00 ч. на разклона за село Миндя. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 24-годишен от село Драганово, движещ се от Елена към Лясковец, е напуснал пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво, допълва БТА.

На място е загинал водачът, други двама пътници са с леки наранявания и след преглед са освободени за домашно лечение. Взети са им кръвни проби за химичен анализ.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

През юли на същата пътна отсечка при тежка катастрофа също загина един човек.

