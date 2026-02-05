Млад моторист без книжка е в тежко състояние след удар в пътен знак

Снимка: Булфото, илюстративна

21-годишен моторист без книжка е в тежко състояние след удар в пътен знак край Катуница, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 4 февруари. Пострадалият се е блъснал в крайпътния знак и е паднал от мотоциклета, който е бил без регистрационни табели.

Младият мъж е настанен в болница - с опасност за живота, посочва Дарик. Взети са му кръвни проби за химически анализ.

По случая се води разследване.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!