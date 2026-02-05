Млад моторист без книжка е в тежко състояние след удар в пътен знак
Снимка: Булфото, илюстративна
21-годишен моторист без книжка е в тежко състояние след удар в пътен знак край Катуница, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 4 февруари. Пострадалият се е блъснал в крайпътния знак и е паднал от мотоциклета, който е бил без регистрационни табели.
Младият мъж е настанен в болница - с опасност за живота, посочва Дарик. Взети са му кръвни проби за химически анализ.
По случая се води разследване.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!