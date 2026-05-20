Млад русенец задигна детска конзола от жилище във Варна

снимка: МВР

20-годишен жител на Русе, който е известен на МВР, е задържан за кражба след бързи оперативни действия на служителите на Първо РУ във Варна, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР в града.

По данни на полицията преди седмица е подаден сигнал от пострадалия в районното, че е извършена кражба на конзола за игра. Вещта била присвоена от жилището на тъжителя, като в него било проникнато чрез взломяване.

Униформените задържали младежа за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

