Млад шофьор, причинил катастрофа с жертва, влиза в затвора

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За 5 години ще бъде лишен от свобода водач на МПС, който по непредпазливост причинил пътно произшествие, при което настъпила смъртта на млада жена, а друга получила наранявания. Апелативният съд лиши Илия И. от право да шофира за 7 години. 18-годишният тогава младеж е управлявал автомобила със 128,5 км/ч и в пияно състояние.

Окръжен съд – Варна му е наложил 8 години и 6 месеца затвор и лишаване от право да управлява МПС за 10 години и 6 месеца. Присъдата обжалваха частните обвинители – пострадалата и наследниците на починалата, които поискаха увеличаване на наказанията, и подсъдимият, който настоя за намаляването им. Горната инстанция намали санкциите.

В началото на април 2023 г. наскоро навършилият пълнолетие подсъдим взел шофьорска книжка. Дни по-късно – на 21 април бил поканен на рождения ден на загиналата Румяна Р. в провадийско село. През нощта го помолили да отиде да купи алкохол. Той поискал рожденичката да шофира, защото бил пил. На отиване към Провадия карала Румяна Р., но на връщане въпреки предупрежденията на втората пътничка, той седнал зад волана. При навлизане в селото карал със 128.5 км/ч. В един момент загубил контрол над автомобила. Колата излязла от пътното платно, последователно се ударила в тротоарен стълб, в бетонна основа на ограда, в друг стълб и в дърво. Заради инерционните сили, двете момичета били изхвърлени от автомобила. Румяна починала, а приятелката й получила множество наранявания. В кръвта на подсъдимия били констатирани 0.71 промила алкохол.

Доказано е, че в момента на инцидента зад волана е бил Илия И. По несъмнен начин е установено, че той е извършил деянието в пияно състояние. И тримата в колата са били без поставени предпазни колани.

„Проявената самонадеяност е факт, при това от лице, правоспособно от 18 дни, което си е позволило да навлезе в населено място, където разрешената скорост не трябва да надвишава 50 км/ч, със скорост на движение над 120 км/ч.“, е записано в решението на Апелативен съд – Варна. Преценката за безопасно управление в конкретните пътни условия и след употреба на алкохол в степен, която да наруши координацията и вниманието, е била необоснована, а увереността на водача, че може да избегне общественоопасните последици - лишена от всякакви основания.

Окръжният съд е определил лишаване от свобода в средния размер на предвиденото от закона - от 3 до 15 години. Въззивната инстанция не прие разбирането на първостепенния съд, че 8 години и 6 месеца биха изпълнили най-качествено целите на закона. Отчетен бе превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Особена тежест сред тях има възрастта на извършителя - към инкриминираната дата той е бил на 18 години и 4 месеца. Това налага наказанието да бъде между минималното и средното. 5 години е справедливо и съответно на извършеното, прецени Апелативният съд. За да въздейства възпитателно и предупредително както на подсъдимия, така и на останалите граждани, санкцията „лишаване от право да управлява МПС“ трябва да е с 2 години по-дълга.

Решението подлежи на касационна проверка от ВКС.

Редактор "Екип на Петел",

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