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Млад шофьор блъсна 6-годишно дете в Панагюрище и избяга

30.07.2026 / 14:09 0

снимка: МВР

Шофьор на лека кола е блъснал 6-годишно дете в Панагюрище и е избягал от мястото.

Инцидентът е станал снощи малко след 21 часа. Детето не е сериозно пострадало.

След като е подаден сигнал, полицаите установили, че шофьорът е 21-годишен мъж от Панагюрище, а автомобилът е с чуждестранна регистрация, предаде БНР.

Нарушителят е с отнета книжка и ще му бъдат наложени глоби за административни нарушения.

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Редактор "Екип на Петел",

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