Млад шофьор блъсна 6-годишно дете в Панагюрище и избяга
снимка: МВР
Шофьор на лека кола е блъснал 6-годишно дете в Панагюрище и е избягал от мястото.
Инцидентът е станал снощи малко след 21 часа. Детето не е сериозно пострадало.
След като е подаден сигнал, полицаите установили, че шофьорът е 21-годишен мъж от Панагюрище, а автомобилът е с чуждестранна регистрация, предаде БНР.
Нарушителят е с отнета книжка и ще му бъдат наложени глоби за административни нарушения.
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