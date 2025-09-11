Млад шофьор блъсна внезапно изкочило на пътя 5-годишно дете

Булфото

Петгодишно дете от село Памукчии е настанено за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Шумен, след като е ударено от автомобил, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Малко след 18:30 часа вчера в полицейското управление в Нови пазар е приет сигнал за възникнало пътно произшествие в селото. На място е било изяснено, че 20-годишен мъж от Шумен, който бил зад волана на лек автомобил „Фолксваген Голф“, ударил внезапно излязло на пътното платно петгодишно момче. То е откарано от баща си за преглед в МБАЛ-Шумен, където е установено, че има фрактура на лява тибична кост. Детето е настанено за лечение в болницата. Няма опасност за живота му.

Водачът на лекия автомобил е правоспособен, тестван е за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите му са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство, предаде БТА.

