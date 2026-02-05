Млад шофьор блъсна жена на пешеходна пътека в Благоевград

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Млад шофьор е блъснал жена на пешеходна пътека в Благоевград, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Благоевград. Вчера около 21:00 ч. лек автомобил, управляван от 18-годишен младеж от града, е блъснал 31-годишна жена, която е пресичала пътното платно по пешеходна пътека.

На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробата за употреба на алкохол е отрицателна, а тази за употреба на наркотични вещества е отчела положителен резултат.

След инцидента жената е с травма на коляното.

В края на ноември 74-годишен мъж беше блъснат на пешеходна пътека от 48-годишен водач, припомня БТА. Дни преди това мъж на 63 години беше блъснат от лек автомобил, управляван от 20-годишен шофьор. При друг случай от ноември момиче на 16 години пострада при пътен инцидент на булевард „Св. св. Кирил и Методий“ в града, а седмица по-рано на същия булевард беше блъсната 65-годишна жена.

Поради зачестилите инциденти през ноември кметът на Благоевград - Методи Байкушев, свика заседание на общинската комисия по безопасност на движение. След комисията от общинския пресцентър съобщиха, че на над 20 опасни места в града ще бъдат поставени ограничители на скоростта тип „полусфера“, като се предприемат мерки и за по-добро осветление и ограничаване на скоростта и на ключови булеварди и натоварени улици в града.

