Млад шофьор "летя" с над 200 км/ч по улиците на Пловдив

снимка/видео: МВР

Полицейски служители с необозначен автомобил засекли лек автомобил „Мерцедес“ в центъра на Пловдив, чийто водач при завой наляво умишлено извел автомобила извън траекторията му, чрез поднасяне на задната част. Полицейският екип незабавно последвал шофьора, за да проследи действията му. По пътя си той извършил множество нарушения, като след излизане от града в посока Пазарджик увеличил скоростта си до над 200 км/ч, като предприел опасни изпреварвания в забранен участък. Автомобилът е застигнат, спрян и изведен от движение. Установено е, че водачът е на 21 години от село Мало Конаре, а за извършените от него нарушения е предвидена глоба в размер на 1800 евро.

Свидетелството му за управление е отнето за срок от 12 месеца, а автомобилът е спрян от движение.

Особено сериозния случай е регистриран през нощта в централната част на Пловдив при специализирана полицейска операция в областта, когато са установени десетки нарушения на пътя и отстранени опасни водачи от движението, съобщават от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.

Служители на "Пътна полиция" при Главна дирекция „Национална полиция“ и ОДМВР – Пловдив са провели акцията за контрол на пътното движение през изминалия уикенд.

Засилени проверки са извършени както по натоварените междуградски пътни артерии, така и в малките населени места. Основната цел на акцията е била ограничаване на предпоставките за тежки пътнотранспортни произшествия чрез засилен контрол върху рисковото поведение на водачите.

В хода на операцията са установени трима водачи, управлявали моторни превозни средства след употреба на алкохол, както и двама неправоспособни водачи. Санкционирани са и 15 водачи, чиито нарушения са създали непосредствена опасност за останалите участници в движението.

Полицейските служители са съставили общо 202 акта и фиша. Констатирани са 75 случая на неизползване на обезопасителни колани и 16 случая на превоз на деца без необходимите обезопасителни системи. В рамките на операцията са отнети девет свидетелства за управление на МПС, а 16 превозни средства са спрени от движение. При проверките са установени и технически неизправности на 14 моторни превозни средства. Наложени са санкции и на водачи на тежкотоварни автомобили, извършили опасни изпреварвания в участъци, където това е забранено.

Контролът по спазване на Закона за движението по пътищата продължава, като подобни специализирани операции ще се провеждат регулярно с цел повишаване безопасността на движението и ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия, посочват от МВР.

Редактор "Екип на Петел",

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