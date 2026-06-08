Млад шофьор опита да избяга от полицейска проверка и се заби в скала

Пиксабей

Нови случаи на пияни шофьори през почивните дни регистрира пазарджишката полиция на различни места в цялата област.

Най-динамичен и напрегнат се оказал инцидентът с млад мъж опитал неуспешно да избяга от полицейска проверка, предаде БНР.

На улица във Велинград автопатрул на местното управление опитал да спре лек автомобил „Мерцедес“ със съмнително поведение на пътя, който криволичел по протежение на цялото платно. При вида на полицейската палка и светлини обаче шофьорът му форсирал мощната кола и побягнал с пълна газ, напускайки курортния град в посока за село Абланица. Автопатрулът се впуснал в преследване, което продължило кратко, след като шофьорът – беглец загубил контрол над мерцедеса се блъснал в крайпътна скала. Там полицаите установили, че зад волана е 27-годишен младеж от баташкото село Нова Махала. Проверката с дрегер показала, че е погълнал значително количество алкохол. За късмет преследването и последвалата катастрофа е приключило без пострадали.

При друг подобен случай 53-годишен пазарджиклия шофирал микробус „Мерцедес“ на шосето между селата Черногорово и Овчеполци. Той загубил управление над товарния бус, изхвърчал от пътя и се преобърнал в канавката. На място пристигнали екипи на полицията, чийто бърз тест отчел над 2 промила концентрация на алкохол у водача.

При друга проверка патрул на местната „Пътна полиция“ заловил турси гражданин, управлявал „Дачия“ след като е пил. Оказало се, че чужденецът е седнал зад волана с доста над 1.2 промила концентрация на алкохол.

Редактор "Екип на Петел",

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