Млад шофьор загуби контрол над колата, навлезе в насрещното и се заби в дърво край Девня

Пиксабей

Вчера сутринта в района на град Девня 20-годишен водач е загубил контрол над управлявания лек автомобил и е навлязъл в лентата за насрещно движение. Превозното средство е излязло в крайпътния банкет и се е блъснало в дърво, съобщиха от ОД на МВР-Варна.

Вследствие на произшествието мъжът е получил фрактура на десния крак.

Пострадалият е без опасност за живота и е освободен за домашно лечение, посочват от Полицията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!