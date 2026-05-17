Млад участник припадна на маратона във Варна
17.05.2026 / 11:57 0
Снимка "Петел"
Инцидент на маратона във Варна, който се провежда в момента.
Млад участник е колабирал до басейн "Приморски", след като му е причерняло и му е паднало кръвното.
Незабавно му е оказана първа помощ, а дошлият екип с линейка е констатирал, че състезателят вече е в съзнание.
Редактор "Екип на Петел",
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
