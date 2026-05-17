Млад участник припадна на маратона във Варна

Инцидент на маратона във Варна, който се провежда в момента.

Млад участник е колабирал до басейн "Приморски", след като му е причерняло и му е паднало кръвното.

Незабавно му е оказана първа помощ, а дошлият екип с линейка е констатирал, че състезателят вече е в съзнание.

