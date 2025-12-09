Млад варненец без книжка падна в дере при среднощна гонка с полицията във Варна
За среднощна гонка между полицаи и неправоспособен 19-годишен шофьор в центъра на Варна съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.
По първоначална информация, тази сутрин - по-малко от час след полунощ, автопатрул на Първо РУ във Варна забелязва лек автомобил, който преминал на червен светофар на централното кръстовище до Катедралния храм.
Полицаите са го последвали веднага с включен звуков и светлинен сигнал. Шофьорът на колата не се подчинил на полицейските разпореждания и започнала гонка. В преследването се включили и екипи на други подразделения.
Следенето на леката кола завършило в района на Максуда, където МПС- то самокатастрофирало, падайки в дерето.
Водачът и спътниците му са без наранявания, а проверката показала, че седящия зад волана 19 – годишен варненец е неправоспособен. Младежът отказал да бъде тестван за употреба на наркотични вещества, а алкодрегерът показал 0,79 промила.
По случая е образувано досъдебно производство по чл. 270 от НК, а нарушителят е задържан за срок до 24 часа.
