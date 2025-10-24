Млад варненец отмъкна външното тяло на климатик от супер

снимка pixabay

Досъдебно производство е образувано от варненската полиция срещу 23-годишен мъж, извършил странна кражба. По данни на полицаите от Трето РУ мъжът откраднал външно тяло на климатик, от магазин за хранителни стоки, находящ се на булевард Владислав Варненчик. Престъплението е извършено през нощта.

Към досъдебното производство е приложен и климатикът.

